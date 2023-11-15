Глава Карелии рассказал о получении федеральных средств на строительство онкоцентра и поликлиники

Важнейшие медучреждения республики будут построены с помощью федерального бюджета, сообщил Артур Парфенчиков.

Как рассказали в Правительстве Карелии, 15 ноября депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о бюджете Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. В числе прочих средства были выделены на «строительство межрайонной больницы с поликлиникой в г. Петрозаводск» — завершение строительства блоков А и Б поликлиники на Древлянке и возведение онкологического центра.

«По онкоцентру с нашей стороны проведена вся необходимая подготовительная работа — проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, все документы направлены в Минздрав РФ. Сейчас для нас главное — получить финансирование на строительство этого объекта. Процесс непростой, этапы финансирования могут меняться, исходя из современных вызовов, но не сомневаюсь, что совместными усилиями нам удастся реализовать этот важнейший проект», — отметил Артур Парфенчиков комментируя выделение федеральных средств.

Глава Карелии напомнил, что на строительстве двух блоков поликлиники на Древлянке сейчас активно идут работы.

«Стройку контролирую лично. В блоке „А“ на первом этаже разместим приёмное и диагностические отделения, на втором — эндокринологическое. Третий этаж займет ревматологическое отделение и республиканский ревматологический центр. Четвертый уйдёт под отделение челюстно-лицевой хирургии, пятый — под отделение оториноларингологии. Шестой займут три операционных зала и отделение анестезиологии-реанимации с палатой ИТАР. Блок „Б“ отдадим детской поликлинике, которая переедет туда из Детской республиканской больницы», — сказал руководитель региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил депутата Государственной Думы Валентину Пивненко за помощь в решении важнейших для республики вопросов.