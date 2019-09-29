Подписаться
Новости. Общество
15:58, 29 Сентября 2019
фото: Страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"

Глава Карелии рассказал о проблемах в хозяйстве фермера Ираиды Шалак

Загрузка...

Парфенчиков 29 сентября посетил ферму Ираиды Шалак, которую в июне арестовали по подозрению в хищении 15 млн рублей.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что проблемы, возникшие в июне, не могли не сказаться на результатах.

"Сегодня работаю в Олонецком районе. Не смог не заехать в хозяйство Ираиды Шалак. Несмотря на все трудности, кооператив выстоял. Сегодня здесь собирают урожай капусты. Картошка уже находится в старом овощехранилище. Конечно, урожай не такой, как планировали.  Мы отстали и по вводу в действие первого в Карелии современного круглогодичного овощехранилища. Только к концу октября объект подведут под крышу", – написал Парфенчиков. 

Губернатор призвал приезжать в деревню и покупать у фермера Ираиды Шалак капусту и картошку. 

В июне Ираиду Шалак арестовали.

По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало.

А 4 июля Верховный суд Карелии отменил решение об аресте.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-09-29 16:21:56
Не понял, блин, где правда? Что менты не правы? Что Москва молчит, ведь силовики ей подчиняются?
однозначно
2019-09-29 16:21:27
К концу октября объект подведут под крышу ? Мне кажется, что крышевание объекта уже давно началось, начиная с вмешательства в следственные и судебные действия со стороны персонажа в куртке синего цвета.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Аналитика

27.09.2019 12:16
Капитал
Въезжай и живи
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
25.09.2019 15:53
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 5
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
28.09.2019 08:15
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»