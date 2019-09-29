Глава Карелии рассказал о проблемах в хозяйстве фермера Ираиды Шалак

Парфенчиков 29 сентября посетил ферму Ираиды Шалак, которую в июне арестовали по подозрению в хищении 15 млн рублей.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что проблемы, возникшие в июне, не могли не сказаться на результатах.

"Сегодня работаю в Олонецком районе. Не смог не заехать в хозяйство Ираиды Шалак. Несмотря на все трудности, кооператив выстоял. Сегодня здесь собирают урожай капусты. Картошка уже находится в старом овощехранилище. Конечно, урожай не такой, как планировали. Мы отстали и по вводу в действие первого в Карелии современного круглогодичного овощехранилища. Только к концу октября объект подведут под крышу", – написал Парфенчиков.

Губернатор призвал приезжать в деревню и покупать у фермера Ираиды Шалак капусту и картошку.

В июне Ираиду Шалак арестовали.



По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало.

А 4 июля Верховный суд Карелии отменил решение об аресте.