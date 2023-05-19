Глава Карелии рассказал о создании новой «туристической мекки» в республике

По мнению Артура Парфенчикова, больше туристов должно приезжать в центральную Карелию и северные районы.

Глава Карелии считает, что увеличение потока туристов – это важная стратегическая задача для республики. Такое мнение Артур Парфенчиков высказал во время заседания правительства 25 мая.

«Отдых на Белом море может стать туристической меккой», – считает Парфенчиков.

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