Глава Карелии рассказал о сроках реконструкции тренировочной базы в Ялгубе

Артур Парфенчиков проинспектировал строительство объекта ФЦП в Прионежском районе, где сменилось три подрядчика.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 9 ноября проверил строительство тренировочной базы в Ялгубе, отметив, что, несмотря на удачное место, сложный рельеф и обилие грунтовых вод замедляют ход работ. Сложные условия заставляют дорабатывать проект.

«С августа этого года за дело взялся местный подрядчик — ООО „ТТК Недра“. Начал с исправления ошибок предшественников, допущенных на подготовительном этапе. Сейчас на объекте ведут земляные работы. Подрядчик уже отсыпал основание главного стадиона и игровой площадки, заменил грунт на беговых дорожках и в ямах для прыжков, приступил к обустройству системы водоотведения, восстанавливает ливневку. В начале недели основание стадиона обследовали специалисты выездной лаборатории. Теперь можно укладывать следующий слой — щебеночный», — рассказал Артур Парфенчиков.

Глава региона обратил внимание на укрепление откосов, подчеркнув, что качество в данном случае дороже скорости. По словам Артура Парфенчикова, подрядчик обещает завершить первый этап реконструкции в следующем, 2023 году.