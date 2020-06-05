Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в республике

В Карелии за сутки список инфицированных увеличился на 41 человек.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в республике составило 614 человек. Среди новых зараженных – 15 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Как отметил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", среди заболевших – двое детей.

"Напомню, из-за вспышки заболевания мы эвакуировали с объекта более 200 человек, у 64 из них подтвержден коронавирус. Также 2 новых случая зарегистрировано в поселке Пуйккола Сортавальского района – это двое дорожных рабочих. Поэтому еще раз обращаю внимание работодателей, привлекающих сотрудников к работе вахтовым методом: все вновь прибывшие на вахту должны иметь отрицательный анализ на коронавирус и обязательно проходить 14-дневный карантин", – сказал Артур Парфенчиков.