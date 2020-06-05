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Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в республике

Новости. Общество
09:56, 06 Июня 2020
фото: © кадр из видео/ Прямая линия главы Карелии / паблик "Республика Карелия
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В Карелии за сутки список инфицированных увеличился на 41 человек.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в республике составило 614 человек. Среди новых зараженных – 15 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Как отметил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", среди заболевших – двое детей. 

"Напомню, из-за вспышки заболевания мы эвакуировали с объекта более 200 человек, у 64 из них подтвержден коронавирус. Также 2 новых случая зарегистрировано в поселке Пуйккола Сортавальского района – это двое дорожных рабочих. Поэтому еще раз обращаю внимание работодателей, привлекающих сотрудников к работе вахтовым методом: все вновь прибывшие на вахту должны иметь отрицательный анализ на коронавирус и обязательно проходить 14-дневный карантин", – сказал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АртемD
2020-06-06 10:59:42

Артур Олегович, у вас все хорошо? У нас рост заболевших короной идет, а вы продолжаете снимать ограничительные меры. И почему вы не можете понять своей головой, что предпринимателей нужно заранее оповещать об открытии общепита? Им же нужно подготовиться, это не делается за день. Вообщем, от губернаторов до президента надо всех обнулять.
Изя
2020-06-06 10:11:56
Больше то не где ему чего то сказать кому то , как только ВКонтакте ? (((( Кто читает его страницу , кому это надо ????
Гость
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