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Глава Карелии рассказал подробности о заболевших COVID-19 сотрудниках детсада

Новости. Общество
09:56, 19 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Детский сад в Олонце закрыли, так как у двоих сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция.

Напомним, дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня до 26 июня приостанавливают работу. 

"Там заболели две его сотрудницы. На момент открытия дежурных групп они в саду не работали: одна находилась на больничном, другая – в отпуске. С детьми они не контактировали, однако, не исключено, что у женщин могли быть контакты с другими сотрудниками дошкольного учреждения вне работы", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас в детсаду проводятся противоэпидемические мероприятия. Тесты на коронавирус будут взяты у всех 23 сотрудников, в начале следующей недели будет проведена заключительная дезинфекция всех помещений.

"К сожалению, данный пример показывает, что детские сады очевидно являются особой зоной риска распространения инфекции", – заключил губернатор.

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Комментарии

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Zim
2020-06-19 10:10:49
А если в правительстве заболело два чиновника, то это что, показывает, что министерства «очевидно являются особой зоной риска распространения инфекции"?
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