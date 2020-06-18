Глава Карелии рассказал подробности о заболевших COVID-19 сотрудниках детсада

Детский сад в Олонце закрыли, так как у двоих сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция.

Напомним, дежурные группы детского сада "Радуга" на улице Володарского в Олонце с 19 июня до 26 июня приостанавливают работу.

"Там заболели две его сотрудницы. На момент открытия дежурных групп они в саду не работали: одна находилась на больничном, другая – в отпуске. С детьми они не контактировали, однако, не исключено, что у женщин могли быть контакты с другими сотрудниками дошкольного учреждения вне работы", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас в детсаду проводятся противоэпидемические мероприятия. Тесты на коронавирус будут взяты у всех 23 сотрудников, в начале следующей недели будет проведена заключительная дезинфекция всех помещений.

"К сожалению, данный пример показывает, что детские сады очевидно являются особой зоной риска распространения инфекции", – заключил губернатор.