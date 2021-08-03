Глава Карелии рассказал полпреду президента в СЗФО о сложностях с объектами ФЦП

Артур Парфенчиков доложил Александру Гуцану о реализации федеральной целевой программы и экономических показателях Карелии.

После совещания по ситуации с лесными пожарами глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном. Он доложил о ситуации с нацпроектами и федеральной целевой программой.

«Что касается реализации национальных проектов в Карелии, то здесь мы идем в графике и не прогнозируем рисков неосвоения средств. Есть ряд сложностей с объектами федеральной целевой программы, но об этом я и ранее докладывал Александру Владимировичу. Где-то мы вновь расторгаемся с подрядчиком, где-то — переносим объекты на следующий год. В частности, сдвигаем сроки реконструкции блоков „А“ и „Б“ межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке — объект сложный, но мы его обязательно сделаем. В целом, по нашим прогнозам, освоение средств по ФЦП к 1 октября составит 60%, по индивидуальной программе развития — 90%», — пишет руководитель региона на своей странице в соцсети.

Кроме того, полпреду рассказали об основных экономических показателях Карелии. По словам Парфенчикова, несмотря на ковидный год, рост инвестиций в основной капитал за январь–март 2021 года достиг 140%. Оборот предприятий вырос на 34%. Связано это, прежде всего, с экспортом продукции.

«С другой стороны, отмечаем некоторое снижение индекса промышленного производства. К примеру, в молочном животноводстве из-за сильной жары значительно упали надои. Как следствие, снизились объемы молочной переработки. Есть и другие объективные причины. Так, Питкярантский ЦБК приступил к серьезной модернизации производства. В ближайшее время завод будет остановлен на две недели для монтажа нового оборудования. Понятно, что это повлияет на показатели промышленного производства, но лишь временно», — отметил глава Карелии.

Напомним, полпред президента РФ в СЗФО провел в Карелии совещание по лесным пожарам.