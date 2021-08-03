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Глава Карелии рассказал полпреду президента в СЗФО о сложностях с объектами ФЦП

Новости. Общество
14:31, 04 Августа 2021
фото: © Проавительство РК

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Артур Парфенчиков доложил Александру Гуцану о реализации федеральной целевой программы и экономических показателях Карелии.

После совещания по ситуации с лесными пожарами глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном. Он доложил о ситуации с нацпроектами и федеральной целевой программой.

«Что касается реализации национальных проектов в Карелии, то здесь мы идем в графике и не прогнозируем рисков неосвоения средств. Есть ряд сложностей с объектами федеральной целевой программы, но об этом я и ранее докладывал Александру Владимировичу. Где-то мы вновь расторгаемся с подрядчиком, где-то — переносим объекты на следующий год. В частности, сдвигаем сроки реконструкции блоков „А“ и „Б“ межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке — объект сложный, но мы его обязательно сделаем. В целом, по нашим прогнозам, освоение средств по ФЦП к 1 октября составит 60%, по индивидуальной программе развития — 90%», — пишет руководитель региона на своей странице в соцсети.

Кроме того, полпреду рассказали об основных экономических показателях Карелии. По словам Парфенчикова, несмотря на ковидный год, рост инвестиций в основной капитал за январь–март 2021 года достиг 140%. Оборот предприятий вырос на 34%. Связано это, прежде всего, с экспортом продукции.

«С другой стороны, отмечаем некоторое снижение индекса промышленного производства. К примеру, в молочном животноводстве из-за сильной жары значительно упали надои. Как следствие, снизились объемы молочной переработки. Есть и другие объективные причины. Так, Питкярантский ЦБК приступил к серьезной модернизации производства. В ближайшее время завод будет остановлен на две недели для монтажа нового оборудования. Понятно, что это повлияет на показатели промышленного производства, но лишь временно», — отметил глава Карелии.

Напомним, полпред президента РФ в СЗФО провел в Карелии совещание по лесным пожарам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тимофей
2021-08-04 15:45:30
Надо...ел .
театральный критик
2021-08-04 16:04:22
Тимофей, он каждый день приходит к тебе домой и надоедает ? :)
юнипер95
2021-08-04 15:14:03
иди в отставку
Вася
2021-08-04 15:06:12
за то войны нет.
Тимофей
2021-08-04 15:02:38
Одна лажа.
Вася
2021-08-04 15:00:35
Причина в том, что времени на раскачку у них нет,
12345
2021-08-04 14:53:25
всего 60% ?
Вася
2021-08-04 14:44:37
20 лет одни обещания
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