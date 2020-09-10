Глава Карелии рассказал про спасение медвежат, брошенных напуганной матерью (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, как сотрудники Центра спасения медвежат в Тверской области помогли оставшимся без матери зверям из Карелии.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что в январе этого года в Лахденпохском районе медведица, напуганная шумом лесозаготовительных машин, покинула берлогу, оставив медвежат, которым было всего пять дней от роду. Звери были переданы в Центр спасения медвежат в Тверской области, откуда недавно вернулись в Карелию и были отправлены в дикую природу.

"Судьба малышей сложилась вполне благополучно. Их забрал на воспитание Центр спасения медвежат в Тверской области. Все это время они находились под наблюдением специалистов и заметно возмужали. Вырастили их в условиях максимально приближенных к естественным, и они готовы к самостоятельной жизни в дикой природе. Вчера они вернулись в родной карельский лес. Медвежат выпустили в том же месте, где 7 месяцев назад их нашли лесники", - сообщил Парфенчиков в четверг, десятого сентября.

Пост губернатора сопровожден видеороликом, на котором запечатлен момент возвращения медвежат в лес.

Ранее сообщалось, как в соседнем с Карелией регионе медведь устроил зажигательные танцы.