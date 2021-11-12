Глава Карелии разрешил предприятиям общепита работать ночью

В Карелии продолжают поэтапно снимать антиковидные ограничения, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

В Карелии продолжают поэтапно снимать антиковидные ограничения, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Антиковидные ограничения стали поэтапно снимать, так как, по словам главы, текущая ситуация с заболеваемостью позволяет нам это делать – конечно, с большой осторожностью и с сохранением системы QR-кодов.

"С сегодняшнего дня разрешаем работу предприятий общепита в ночное время при условии, что у организации есть паспорт коллективного иммунитета. Об этом меня просили предприниматели на прошедшей недавно встрече. В кафе и ресторанах, заинтересованных в посетителях, соблюдаются все требования эпидбезопасности. Чего не скажешь о тех случаях, когда организованный досуг уходит в тень. Поэтому тут все просто: вакцинировал персонал, обеспечил максимальную безопасность посетителям, - пожалуйста, работай. Естественно, для посетителей старше 18 лет сохраняется требование предоставлять QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест", - написал Парфенчиков.

Также, по информации Артура Парфенчикова, разрешается работа ночных клубов, танцплощадок, проведение дискотек после 23 часов, если организация или индивидуальный предприниматель имеет паспорт коллективного иммунитета, а посетители – один из трех документов (QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест). Соответствующие изменения внесены в распоряжение о борьбе с коронавирусом.

"Еще один пункт, - отметил Артур Парфенчиков, - касается работы наших гостиниц, отелей, хостелов и турбаз, в том числе тех, у кого есть паспорт коллективного иммунитета. Заселять гостей старше 18 лет, прибывших из-за пределов республики, как и прежде, необходимо при предъявлении ими QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, или отрицательного ПЦР-теста".