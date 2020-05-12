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Глава Карелии рекомендовал парикмахерам не пользоваться феном в период пандемии коронавируса

Новости. Общество
07:25, 13 Мая 2020
фото: pixabay
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Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии" рассказал об ограничениях видов работ в открывшихся парикмахерских.

В ходе "прямой линии" вице-премьер республики по экономике Дмитрий Родионов напомнил, что с 12 мая разрешено работать в Карелии парикмахерским и салонам красоты. Правда, при работе необходимо соблюдать определенные ограничения.

"Существует запрет нахождения в одном помещении более двух человек, то есть мастера и клиента, - сказал Дмитрий Родионов. – Также обязательная работа по предварительной записи, и между посетителями должен быть временной интервал в 20 минут, ни в коем случае не допускать скопления очереди".

Кроме того, Родионов заявил, что в салонах и парикмахерских должен вестись журнал учета клиентов, куда необходимо записывать ФИО посетителя и адрес проживания.

"Обязательно должна проводиться дезинфекция рук, а также клиент и мастер должны быть в маске", - сообщил Родионов.

Но эти ограничения касаются только парикмахерских и салонов, открытых в "чистых" районах Карелии.

"А во всех остальных районах разрешена работа только тех салонов, где есть отдельный вход с улицы, - уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков. - Помимо того, ограничены и виды оказываемых услуг. То есть сегодня разрешена стрижка, но рекомендовано уйти от применения фена и укладки".

Здесь глава пояснил свое решение опытом зарубежных коллег.

"Это мировая практика, - сказал Парфенчиков. - Мы ничего не придумываем, просто смотрим, как в других странах, которые уже прошли этот путь, и было бы глупо не учитывать их опыт. Я почитал немецкую систему ограничений, это их формулировки, которые мы взяли из решений. Как объясняют немецкие специалисты, феном не рекомендуется пользоваться, так как теплый воздух быстрее разносит вирус по помещению".

Напомним, с 12 мая возобновлена работа парикмахерских и косметических салонов в Карелии, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-05-13 08:27:13
Маски-шоу все будете смотреть. Пока не вылечитесь.
Generalus87
2020-05-13 08:14:24
Также желательно исключить расческу и ножницы
Саныч
2020-05-13 08:54:13
Generalus87, а машинка должна пройти сертификацию в СЭС.
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