Глава Карелии: республика заняла 12 место в стране по объему полученных грантов

По словам Артура Парфенчикова, общий фонд грантовой поддержки карельских НКО в этом году составит более 100 миллионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о поддержке общественных организаций — по словам руководителя Региона, по итогам конкурса Фонда Президентских грантов Карелия получила один из самых больших объемов федерального софинансирования и заняла 12 место в рейтинге регионов страны.

«С учетом средств, заложенных в бюджете республики, общий фонд грантовой поддержки карельских НКО в этом году составит 100 миллионов рублей. Это значит, еще больше интересных идей, социальных и культурных проектов будут воплощены в жизнь», — заявил Артур Парфенчиков.

Как отметил глава Карелии, с этого года оператором конкурса, отбор заявок к которому стартует в первом полугодии, стал региональный Фонд грантов. Его специалисты будут не только отвечать за финансирование и отбор претендентов на поддержку, но и сопровождать проекты, консультировать и проводить обучающие семинары для представителей НКО.

«В ближайшее время у фонда появится своя группа ВКонтакте, где будет размещаться вся актуальная информация. А пока вопросы можно задать по электронной почте: fondgrant10@mail.ru», — уточнил Артур Парфенчиков.