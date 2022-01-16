890x80
Реклама
Глава Петрозаводска показал, каким город был раньше (ФОТО) 21
16.01.2022 13:37
Самый большой каток открылся в Петрозаводске 6
16.01.2022 17:56

Глава Карелии: республика заняла 12 место в стране по объему полученных грантов

Новости. Общество
10:04, 17 Января 2022
фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

Новости партнеров

По словам Артура Парфенчикова, общий фонд грантовой поддержки карельских НКО в этом году составит более 100 миллионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о поддержке общественных организаций — по словам руководителя Региона, по итогам конкурса Фонда Президентских грантов Карелия получила один из самых больших объемов федерального софинансирования и заняла 12 место в рейтинге регионов страны.

«С учетом средств, заложенных в бюджете республики, общий фонд грантовой поддержки карельских НКО в этом году составит 100 миллионов рублей. Это значит, еще больше интересных идей, социальных и культурных проектов будут воплощены в жизнь», — заявил Артур Парфенчиков.

Как отметил глава Карелии, с этого года оператором конкурса, отбор заявок к которому стартует в первом полугодии, стал региональный Фонд грантов. Его специалисты будут не только отвечать за финансирование и отбор претендентов на поддержку, но и сопровождать проекты, консультировать и проводить обучающие семинары для представителей НКО.

«В ближайшее время у фонда появится своя группа ВКонтакте, где будет размещаться вся актуальная информация. А пока вопросы можно задать по электронной почте: fondgrant10@mail.ru», — уточнил Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-01-17 11:16:06
Уверен , что ряженные казачки в первых рядах попрошаек . Им же так не хватает на выпивку ! :)
Эндшпиль
2022-01-17 10:47:27
Дрова поколол, чебурек скушал, морсом запил, ай да молодец.
Изя
2022-01-17 11:05:41
Эндшпиль, а что надо ему еще , чтобы встретить старость . Не работать же ?))) :)
Teатральный критик
2022-01-17 10:41:47
Агрекалчнутая тусовка в пролете
Эндшпиль
2022-01-17 10:38:03
Гранты на концлагеря, ну ну. Вместо действительно важных проектов...даже в 10 не попал, че радуется.
Мотя
2022-01-17 10:10:07
Попрошайки со стажем , сами работать не умеем , привыкли жить на подачки .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования

Аналитика

14.01.2022 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 18
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 34
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 10
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 7
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»