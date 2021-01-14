Глава Карелии смягчил ограничения для театров и филармоний

Изменения вступают в силу с 16 января, сообщается в оперштабе Карелии.

С 16 января допускается 50% наполняемости залов при проведении театральных представлений и филармонических концертов. Соответствующие изменения в распоряжение о противоэпидемических мерах внес глава Карелии Артур Парфенчиков. Они вступают в силу с 16 января.

Ограничение по количеству зрителей для проведения иных концертных мероприятий в Карелии сохраняется – не более 25% наполняемости зала.

Ранее из-за морозов, Парфенчиков отменил огриничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте.