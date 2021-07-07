Глава Карелии сообщил, какие населенные пункты не коснутся ограничения по коронавирусу

Артур Парфенчиков назвал условия, при которых туристам разрешат въехать в Карелию, а также сообщил, в каких населенных пунктах не будут вводиться ограничительные меры по COVID-19.

На своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подписал распоряжение, в котором уточняется список документов для въезжающих в Карелию на работу или для отдыха.

- Сотрудники, приезжающие в командировку, вместо отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 2 дня до приезда, теперь также могут предъявить документ о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев.

- Эти же документы нужно предоставить гостям из других регионов при заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения. Если их нет, то предъявить результаты обследования на ковид, полученные не ранее чем за 72 часа до заселения. От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе. Это требование вступает в силу с 15 июля.

- Дополнительные ограничения теперь могут не вводиться в населенных пунктах республики, где 60% жителей вакцинировались или переболели ковидом за последние полгода. Также в населенном пункте могут быть смягчены действующие ограничения. По этим вопросам органам местной власти нужно обратиться в Оперштаб Карелии.

- Организации могут получить паспорт коллективного иммунитета, если 60 и более процентов сотрудников вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода.