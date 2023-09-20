Глава Карелии сообщил, сколько ЛЭП осталось восстановить после циклона

После удара стихии в республике восстановили 1560 километров линий электропередачи.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, сколько ЛЭП продолжают восстанавливать на данный момент в республике после прохождения циклона, повредившего 57 линий электропередачи в 7 районах республики.

«На 9 утра 21 сентября на отключении остаются две ЛЭП: в Пряжинском районе и частично одна в Кеми. Ремонтные работы энергетики планируют сегодня завершить. Все остальные повреждения силами оперативных бригад были устранены до 8-и утра», — написал руководитель региона.

По словам Артура Парфенчикова, уже восстановлены 150 километров линий электропередачи, включена 91 трансформаторная подстанция, энергию получают все социально значимые объекты. Сейчас работают 14 бригад и 15 единиц техники.

Напомним, непогода в среду повалила множество деревьев, оборвала провода и оставила без электричества 45 поселков в северных районах Карелии.