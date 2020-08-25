Глава Карелии создал рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского поселения

В группу вошли почти все ключевые министры республиканского правительства.

Глава Карелии распорядился создать при республиканском правительстве рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского городского поселения. Напомним, оно было образовано нынешним летом по решению парламента Карелии из двух соседних муниципалитов – Сортавальского и Хелюльского городского поселений, а принятию этого решения предшествовал затяжной политический конфликт в Сортавале, который вылился в конце прошлого года в роспуск прежнего состава городского совета.

Рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского поселения возглавил лично губернатор. Вместе с ним в состав группы вошли все ключевые министры республиканского правительства.