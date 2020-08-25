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Глава Карелии создал рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского поселения

Новости. Политика
12:17, 26 Августа 2020
фото: © Виктор Касаткин / victorkas.com
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В группу вошли почти все ключевые министры республиканского правительства.

Глава Карелии распорядился создать при республиканском правительстве рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского городского поселения. Напомним, оно было образовано нынешним летом по решению парламента Карелии из двух соседних муниципалитов – Сортавальского и Хелюльского городского поселений, а принятию этого решения предшествовал затяжной политический конфликт в Сортавале, который вылился в конце прошлого года в роспуск прежнего состава городского совета.

Рабочую группу по социально-экономическому развитию объединенного Сортавальского поселения возглавил лично губернатор. Вместе с ним в состав группы вошли все ключевые министры республиканского правительства.  

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Комментарии

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Театральный критик
2020-08-26 13:20:27
Шах и мат протестунам. Каждый сверчок знай свой шесток
zanoza
2020-08-26 13:34:51
Театральный критик, а твой шесток это палата № 6 в дурке?
zanoza
2020-08-26 12:43:31
Кирдык Сортавальскому поселению видимо пришёл.
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