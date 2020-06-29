Глава Карелии: "Сумма выплаты детям не зависит от того, когда будет принято решение"

Глава республики Артур Парфенчиков во время "прямой линии" 30 июня разъяснил порядок выплат на детей и заверил, что все выплаты семьям будут обеспечены в установленные сроки.

По словам Артура Парфенчикова, ежедневно ему поступает множество обращений, четвертая часть которых касается выплат на детей.

Большинство вопросов вызывает выплата на детей от 3 до 7 лет, которая положена семьям с небольшим доходом, не превышающим величину прожиточного минимума (чуть более 14 тысяч рублей на человека).

Люди отправляют заявления, но их очень долго рассматривают. Как отметил Артур Парфенчиков, - проблемы в межведомственном взаимодействии и анализе дохода семьи.

Министр социальной защиты Ольга Соколова во время дискуссии подчеркнула, что даже если заявителям приходит отказ, не нужно расстраиваться – заявление можно подать повторно.

"Каких-то сведений может не хватать, и специалисты просят принести недостающие документы. Если люди не успели предоставить документы, и сроки уже подошли, Минсоцзащиты вынуждено отказать заявителям. Но человек имеет право подать заявление повторно. Тогда оно рассматривается быстрее", – сказала Ольга Соколова.

Часть отказов связана с тем, что граждане указывают неполные сведения. К примеру, при подаче заявления вписывают только одного ребенка, на которого предполагается эта выплата. А в семье, например, еще есть дети. Из-за недостоверных данных невозможно рассчитать среднедушевой доход. Обязательно нужно указывать всех членов семьи, призвала министр.

Также жителей Карелии призывают оформить учетную запись на портале Госуслуг, поскольку именно там собраны все персональные данные, что позволяет соцслужбам получить все необходимые данные.

"Жители республики должны иметь в виду, что сумма выплаты не зависит от того, когда будет принято решение. Даже если вопрос затянется, и человек получит, скажем, свое решение в июле, то вся сумма будет перечислена", – отметил Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день уже 4300 семей получили выплату на детей от 3 до 7 лет. На эти цели было направлено 160 млн рублей.

Жители Карелии за разъяснениями могут обратиться на "горячую линию" министерства соцзащиты, а также воспользоваться сайтом и группой "ВКонтакте".

Напомним, в апреле власти Карелии ввели единоразовую региональную выплату в размере 5 тысяч рублей для тех, кто получает детские пособия. Выплата была перечислена 30 апреля вместе с пособиями.

Важно, что те, кто не получают пособие на ребенка, до 31 июля могут обратиться в органы соцзащиты. И если им одобрят право на получение пособия, они автоматически получат выплату в размере 5 тысяч рублей.

В июле Пенсионный фонд начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу президента РФ.



Особенностью новой выплаты является то, что за ней не нужно никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства.