Глава Карелии упрекнул учителей, понадеевшихся на стимулирующие выплаты к Новому году

Артур Прафенчиков вступил в перепалку с педагогами, которым вначале пообещали дополнительные выплаты к Новому году, а потом решили не выдавать.

Ранее учителя одной из школ Петрозаводска обратились в редакцию и сообщили, что им перед Новым годом обещали стимулирующие выплаты, и даже издали об этом приказ, который администрация учебного заведения прикрепила к новогоднему поздравлению. Но через некоторое время ситуация изменилась – и появилось новое объявление, что никаких выплат не будет.

В итоге, педагоги, которые очень надеялись на дополнительную копеечку к Новому году, уже успели распределить свои скудные финансы на выплаты кредитов, оплату квартиры и на другие прорехи в своем бюджете, остались ни с чем.

Одна из учителей обратилась к Парфенчикову с просьбой разъяснить ситуацию: как так можно поступать с людьми? Артур Олегович вступил в диалог, который в результате закончился упреком в сторону педагога.

Фрагмент переписки учитель прислала порталу "Губернiя Daily".

"Если кто-то, не посчитав финансы, решил сделать новогодний подарок, а потом понял, что денег на него нет, причем здесь правительство?" - упрекнул Парфенчиков.

"Ой, да конечно, деньги в бухгалтерию сами свалились, вот уж новогоднее чудо", - написала обиженная учитель.

В результате на странице "Губернiя Daily" развернулась дискуссия – кто-то защищал учителей, кто-то правительство, а некоторые и вовсе предположили, что это фэйк.

Но здесь вновь появился губернатор Артур Парфенчиков, который сообщил, что запись не фэйк, и он действительно общался с учителем и теперь его уже не так волнует невыплата денег перед Новым годом, сколько уровень культуры учителя.

А публикацию лчной перписки в соцсети глава Карелии и вовсе назвал "последним гвоздем".