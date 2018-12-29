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Новости. Общество
14:16, 29 Декабря 2018
фото: pxhere

Учителя Петрозаводска заявили, что их оставили без стимулирующих выплат и они готовы к забастовке

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Педагоги петрозаводских школ готовы обратиться в Владимиру Путину, так как их в декабре оставили без стимулирующих выплаты, которые ранее были обещаны властями.

Соответствующее письмо с копиями документов администрации Петрозаводска и правительства Карелии, где содержится просьба к руководству учреждений "провести соответствующую разъяснительную работу" для "снятия социальной напряженности".

"В декабре нам обещали выдать стимулирующие выплаты за год, так как по майским указам президента нам должны были повысить зарплату. Но её не повысили, и в прошлом году в декабре нам выплатили какие-то стимулирующие, а в этом нам дали по 3 тысячи! Весь коллектив в возмущении, мы хотим писать письмо президенту или устраивать забастовку!", - сообщается в обращении педагогов.


фото:

"27 декабря в школу принесли официальное письмо о том, что стимулирующих выплат никому не будет! Ни садикам, ни школам. Хотя мы прекрасно знаем, что детские сады получили хорошие выплаты. Сегодня нас ознакомили со вторым письмом о том, что наша средняя зарплата составляет 31 тысячу, но это неправда! Многие в нашей школе не получают и 20 тысяч. Даже у тех, кто имеет огромную нагрузку нет и 25 тысяч. Я получаю 18 тысяч, имея ставку + классное руководство! Ещё в этом письме говорится о том, чтобы руководство провело с нами разъяснительную беседу, чтобы мы не возмущались! Но мы не можем не возмущаться! Мы и так зарабатываем копейки, а теперь нас вообще лишили даже стимулирующих выплат. Мы не хотим замалчивать эту ситуацию", - пишут учителя.

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Комментарии

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Гражданин
2018-12-29 15:40:54
Мда, не повезло учителям. Соглашусь со всеми: поворчат и замолчат, не первый раз об них вытерли ноги.
Хороший подарок им преподнес градоначальник: как работают так и получают, им никто и нечего не должен.
bodhi
2018-12-29 15:37:37
Власти совершенно осознанно ставят людей, работающих в образовании, в такие условия, изучая порог их терпения. Но, как видим, большинство этих людей такой порядок устраивает. Что-то не видно массого оттока учителей из школ, хотя никто их там насильно не удерживает. Наших детей обучают те, кто не может нигде больше применить себя в жизни. По крайней мере, они так о себе думают.
Сеня
2018-12-29 15:18:07
Хе Хе , За что боролись , на то и на то и напоролись .Как на выборах голосовали , то и получили . Почему то и не жалко их .
однозначно
2018-12-29 15:02:12
На каникулах перебесятся и продолжат работать как миленькие
727394
2018-12-29 14:51:34
Правильно Мирошник И.Ю. сделала а С.А. Пахомова исполнила.
Зачем нам сытые, умные учителя, кто сегодня выходит из школ: одни двоечники которые идут в гвардию, полицию, прокуратуру, приставы и верховный суд (исходя из событий нашей жизни).
Нам не нужны ученые и грамотные врачи - нам нужны "ослы".
Зато в мэрии получили очень большую, повышенную (с доплатой) новогоднюю зарплату - ну очень очень хорошую.
Хаос
2018-12-29 14:34:43
Где то уже писали, что 26 декабря сего года учителя расписались за выплаты за 5-ть месяцев, а 27 их заставили все деньги вернуть под угрозой увольнения и давления.
Ужас что творится. Это все оптимизации.
Кто это сделал - опять Парфенчиков ? но школами руководит же Мирошник. Кто - то опять мухлюет с деньгами, Делают это специально, специально давят на людей по всем направлениям, или один из чиновников специально гадит другим.
Забастовка - не знаю, а как же дети, хотя если учитель получает 20 тысяч рублей, будет очень плохо.
Гость
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