Учителя Петрозаводска заявили, что их оставили без стимулирующих выплат и они готовы к забастовке

Педагоги петрозаводских школ готовы обратиться в Владимиру Путину, так как их в декабре оставили без стимулирующих выплаты, которые ранее были обещаны властями.

Соответствующее письмо с копиями документов администрации Петрозаводска и правительства Карелии, где содержится просьба к руководству учреждений "провести соответствующую разъяснительную работу" для "снятия социальной напряженности".

"В декабре нам обещали выдать стимулирующие выплаты за год, так как по майским указам президента нам должны были повысить зарплату. Но её не повысили, и в прошлом году в декабре нам выплатили какие-то стимулирующие, а в этом нам дали по 3 тысячи! Весь коллектив в возмущении, мы хотим писать письмо президенту или устраивать забастовку!", - сообщается в обращении педагогов.

"27 декабря в школу принесли официальное письмо о том, что стимулирующих выплат никому не будет! Ни садикам, ни школам. Хотя мы прекрасно знаем, что детские сады получили хорошие выплаты. Сегодня нас ознакомили со вторым письмом о том, что наша средняя зарплата составляет 31 тысячу, но это неправда! Многие в нашей школе не получают и 20 тысяч. Даже у тех, кто имеет огромную нагрузку нет и 25 тысяч. Я получаю 18 тысяч, имея ставку + классное руководство! Ещё в этом письме говорится о том, чтобы руководство провело с нами разъяснительную беседу, чтобы мы не возмущались! Но мы не можем не возмущаться! Мы и так зарабатываем копейки, а теперь нас вообще лишили даже стимулирующих выплат. Мы не хотим замалчивать эту ситуацию", - пишут учителя.