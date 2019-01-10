Глава Карелии внес в республиканский парламент законопроект о валежнике

Губернатор объяснил населению лесного региона, что такое валежник и когда его можно собирать.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент проект поправок в региональный закон о порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. Губернатор предложил дополнить перечень этих ресурсов валежником.

Кроме того, глава Карелии уточнил, что подразумевает под собой сбор валежника. Согласно губернаторскому законопроекту, это - "лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиесяся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе и снеговале". Население Карелии может заниматься сбором валежника в течение всего года.

Напомним, с 1 января в России вступили в силу изменения Лесного кодекса страны, которые позволили ее гражданам свободно и бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Однако порядок этого сбора должны установить регионы самостоятельно.