Глава Карелии вручил двоим росгвардейцам медали за мужество и отвагу в ходе спецоперации

Сотрудники Росгвардии в Карелии получили медали «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Указом президента России двое карельских росгвардейцев награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Награды им вручил руководитель республики Артур Парфенчиков.

«В ходе специальной военной операции они проявили настоящее мужество и отвагу. Подразделения, вверенные нашим землякам, выполнили все поставленные боевые задачи, избежав потерь. Благодарю за службу, парни!», — пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, в Медвежьегорском районе матери погибшего в ходе спецоперации бойца вручили Орден Мужества