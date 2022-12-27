В Карелии матери погибшего в ходе спецоперации бойца вручили Орден Мужества

В Медвежьегорском районе матери Ивана Франтина, который погиб в ходе спецоперации на Украине, передали награду сына.

В минувший вторник, 27 декабря, маме жителя села Паданы торжественно вручили Орден Мужества. Погибший при выполнении воинского долга в ходе СВО Иван Франтин был достоен награды посмертно. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Медвежьегорского района.

«Вечная память герою!», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, указом президента России уроженец деревни Мегрега Олонецкого района Иван Куршиев посмертно награжден Орденом мужества.