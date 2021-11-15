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Глава Карелии вручил государственную награду работнику АО «ПКС-Водоканал»

Новости. Общество
13:34, 28 Декабря 2021
фото: © Паравительство Карелии

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Ведущему специалисту участка канализационных очистных сооружений АО «ПКС-Водоканал» Владимиру Борисову присвоили почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

Награду работнику АО «ПКС-Водоканал» вручил Глава республики Артур Олегович Парфенчиков.

Владимир Васильевич работал в водоканале с 1975 года. В общей сложности предприятию он посвятил 45 лет. Его рабочий путь начался в автотранспортном цехе, но спустя три года Владимира Васильевича пригласили работать инженером-механиком на запуске очистных сооружений. В 1979 году благодаря ему был осуществлен своевременный ввод в эксплуатацию комплекса полной биологической очистки сточных вод. Механиком Владимир Васильевич проработал 25 лет. Это были продуктивные, но нелегкие годы: канализационные очистные сооружения только запускали, проводили пуско-наладку, людей не хватало – всех нужно было обучать.

В 1996 году при личном участии Владимира Борисова был внедрен новый на тот момент метод обезвоживания осадка сточных вод – применение фильтр-прессов немецкой фирмы «Бельмер». Это решило вопрос утилизации осадка на 24 года. С 2005 года Владимир Васильевич руководил цехом канализационных очистных сооружений. Он принимал участие в реконструкции и модернизации КОС с 2014 по 2017 годы. Одно из последних его предложений – полная замена системы подачи воздуха в аэротенках. Реализация этой идеи позволила снизить сброс биогенных элементов, негативно влияющих на состояние Онежского озера.

«У нас сложился дружный, надежный и отзывчивый коллектив. Думаю, благодаря коллективу я на КОС так надолго и задержался. Мне было интересно, здесь есть перспектива – будет еще лучше. Конечно, очистные за это время изменились, раньше мы отвечали за два показателя очистки сточной воды, а сейчас за двадцать шесть. И требования только растут», – рассказывает Владимир Васильевич.

В этом году Владимир Васильевич ушел на заслуженный отдых, но на связи с коллегами остается каждый день. Он всегда готов дать совет и прийти на помощь, если это будет необходимо.

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