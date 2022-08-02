Глава Карелии выразил соболезнования родным погибшего на Донбассе контрактника

Артур Парфенчиков рассказал о погибшем в ходе спецоперации жителе Олонецкого района.
Напомним, уроженец Мегреги Куршиев Иван Николаевич погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщила администрация Олонецкого района.
Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, Иван Куршиев, рядовой контрактной службы.
«Первым приходил на помощь раненым бойцам. Иван был старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — пишет руководитель республики.
Парфенчиков выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана, родителям — Татьяне Васильевне и Николаю Васильевичу.
«Будем помнить», — подытожил глава Карелии.
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