Глава Карелии выразил соболезнования родным погибшего на Донбассе контрактника

Артур Парфенчиков рассказал о погибшем в ходе спецоперации жителе Олонецкого района.

Напомним, уроженец Мегреги Куршиев Иван Николаевич погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщила администрация Олонецкого района.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, Иван Куршиев, рядовой контрактной службы.

«Первым приходил на помощь раненым бойцам. Иван был старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — пишет руководитель республики.

Парфенчиков выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана, родителям — Татьяне Васильевне и Николаю Васильевичу.

«Будем помнить», — подытожил глава Карелии.