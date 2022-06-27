Глава Карелии высоко оценил темпы и качество строительства новой школы в Деревянке

По планам современная школа примет первых учеников в 2023/2024 учебном году.

Артур Парфенчиков вместе с министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктором Россыпновым 1 июля побывал на стройплощадке в Прионежском районе, где пообщался с застройщиком и проинспектировал ход работ.

Школа возводится по нацпроекту «Образование». С марта 2022 года здесь работает новый опытный застройщик – карельская компания «Век». За это время строители существенно продвинулись. Уже в августе они планируют закончить все монолитные работы. Сейчас начались фасадные работы, идет установка окон. В корпусе № 2 заливают полы, наносят штукатурку под отделку. Скоро приступят к прокладке инженерных сетей. Планируется, что к декабрю коробка здания будет полностью готова, внутри останутся только отделочные работы.

«В марте будущего года «Век» встречает юбилей – 75 лет компании. Мы хотим сделать подарок республике и ввести школу в эксплуатацию. Чтобы она стала центром притяжения для жителей поселка и действительно радовала людей», – прокомментировал исполнительный директор компании «Век» Алексей Турков.

Глава Карелии осмотрел строящееся здание, обсудил с подрядчиком обустройство прилегающей территории. Здесь оборудуют стадион и многофункциональную спортивную площадку, появится зона отдыха.

Открытия новой школы ждет учитель русского языка и литературы Виктория Хаврусь:

«Я отучилась в деревянкской школе 10 классов, ушла учиться в педагогический. Потом вернулась в родную школу и преподаю здесь уже 28 лет. Планирую продолжить работать в новой школе».

Пока идет строительство, начальное звено переведено в здание детского сада, остальные классы временно ездят в село Деревянное. Новое здание спроектировано «с запасом» – на 200 мест. В поселок переезжают многодетные семьи с детьми школьного возраста, учиться в Деревянке также при желании смогут ребята из соседних населенных пунктов.

«Новая школа – это была наша мечта! С большой радостью ждем открытия. В перспективе она может стать профильной, мы обсуждали такой вариант с директором, тогда, возможно, к нам будут возить детей из Деревянного и Пяжиевой Сельги», – говорит глава Деревянкского сельского поселения Марина Пудина.

Образовательное учреждение строится на месте старого здания: аварийные корпуса 1949 и 1969 годов постройки были снесены в январе прошлого года.