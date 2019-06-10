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Новости. Общество
14:29, 10 Июня 2019
фото: vk.com/belomorsk_new

Глава Карелии заявил, что поможет жителям села Шуерецкое, оставшимся без моста после пожара

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В воскресенье сгорел мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". Парфенчиков пообещал помочь.

На официальной странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков написал, что правительство обратилось в Минтранс РФ с инициативой о выделении денег на проект и строительство капитального моста.

"Случилось чрезвычайное происшествие в Беломорском районе – сгорел мост через реку Шуя. С причинами разбираются компетентные органы, а правительство выполняет мое поручение о принятии действенных мер по налаживанию переправы, которая жизненно необходима жителям (за рекой постоянно проживают около 40 человек, в летнее время, естественно, количество проживающих увеличивается).

Ранее мост был признан аварийным. Срочные меры принимаются – уже объявлен аукцион на ремонт участка автодороги с. Шуерецкое в части устройства временного моста взамен аварийного деревянного моста через реку Шуя. Из бюджета республики выделены лимиты 32,4 млн рублей, плюс софинансирование пойдет из Дорожного фонда Сосновецкого сельского поселения", – написал глава Карелии. 

Напомним,  пожар произошел в минувшее воскресенье в 15.00. Сгорел 100-метровый деревянный мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". К тушению пожара были привлечены около 70 человек. 

 

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