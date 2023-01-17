Глава Карелии заявил, что выполнил обещание, данное на выборах 2017 года

Финансовая помощь Карелии из федерального бюджета в прошлом году достигла 36 млрд рублей.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

«Карелии — федеральную поддержку». Если помните, с таким призывом я шел на выборы в 2017 году. Сегодня с уверенностью могу сказать: обещание выполнил. В прошлом году мы привлекли в Карелию 36 млрд федеральных трансфертов. Если сравнить с региональным бюджетом, который сегодня составляет 39 млрд, то это фактически второй бюджет нашего региона», — пояснил губернатор.



По его словам, федеральные трансферты были направлены на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья, капремонт школ, возведение новых медицинских объектов, таких, например, как хирургический корпус в Петрозаводске.

«Это очень ощутимая помощь. Но чтобы её получать, нужно чтобы наш собственный бюджет уверенно стоял на ногах — ведь в каждом проекте есть доля регионального софинансирования. Именно поэтому наполнение бюджета Карелии остаётся нашей главной задачей. В прошлом году мы с ней справились: несмотря на внешние вызовы удалось сохранить доходы к уровню 2021 года», — отметил глава республикию



Он также прокомментировал ситуацию с госдолгом Карелии.

«Мы обеспечили в полном объеме расходы и сохранили долг на безопасном, управляемом уровне и даже сэкономили на его обслуживании почти 800 млн, которые направили на первоочередные расходы», — пояснил Парфенчиков.