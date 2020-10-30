Глава Карелии запретил барам и ресторанам работать в ночное время

Руководитель республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о запрете работы предприятий общественного питания с 00:00 до 06:00 часов.

"С сегодняшнего дня предприятиям общественного питания запрещено работать в ночное время. Соответствующее распоряжение подписал накануне вечером", - написал глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Согласно распоряжению кафе, рестораны, бары должны быть закрыты с 00:00 до 06:00 часов. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса. Они по-прежнему могут оказывать услуги по питанию в ночное время.

Кроме того, в распоряжении уточняются требования по обеспечению эпидбезопасности в объектах торговли и сферы услуг.

Так, если размеры помещения не позволяют установить защитные экраны высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра, необходимо установить перегородки таких размеров, которые исключат контакт персонала с посетителями. Защитные экраны в зоне расчетов с клиентами должны быть установлены до 1 декабря.

Еще одно уточнение касается парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов площадью менее 100 квадратных метров, а также в фитнес-центров. В них тоже в обязательном порядке до 15 декабря должны быть установлены обеззараживатели воздуха. Такие же приборы рекомендуется использовать и в магазинах.

Ранее Парфенчиков высказывался против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией.