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Глава Карелии запретил барам и ресторанам работать в ночное время

Новости. Общество
11:13, 31 Октября 2020
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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Руководитель республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о запрете работы предприятий общественного питания с 00:00 до 06:00 часов.

"С сегодняшнего дня предприятиям общественного питания запрещено работать в ночное время. Соответствующее распоряжение подписал накануне вечером", - написал глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Согласно распоряжению кафе, рестораны, бары должны быть закрыты с 00:00 до 06:00 часов. Исключение делается для автозаправочных станций мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса. Они по-прежнему могут оказывать услуги по питанию в ночное время.

Кроме того, в распоряжении уточняются требования по обеспечению эпидбезопасности в объектах торговли и сферы услуг.

Так, если размеры помещения не позволяют установить защитные экраны высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра, необходимо установить перегородки таких размеров, которые исключат контакт персонала с посетителями. Защитные экраны в зоне расчетов с клиентами должны быть установлены до 1 декабря. 

Еще одно уточнение касается парикмахерских, салонов красоты, массажных салонов площадью менее 100 квадратных метров, а также в фитнес-центров. В них тоже в обязательном порядке до 15 декабря должны быть установлены обеззараживатели воздуха. Такие же приборы рекомендуется использовать и в магазинах.

Ранее Парфенчиков высказывался против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией.

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Комментарии

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grisha
2020-10-31 11:40:03
Не последовательный, кидает из стороны в сторону.
протестанутый
2020-10-31 11:24:09
Вот и славно пейте славмо
Гость
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