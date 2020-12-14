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Глава Карелии запретил детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей

Новости. Общество
20:13, 14 Декабря 2020
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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Артур Парфенчиков ввел новое ограничение в связи с эпидситуацией по коронавирусу в республике.

Дети до 16 лет могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых. Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики.

"Новое распоряжение главы Карелии призвано обеспечить вход и нахождение в торговых центрах посетителей в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей в период до 15 января. Документ вступает в силу со дня подписания – 14 декабря", - сообщается на сайте правительства.

Ранее Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников. 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-14 20:47:49
Вроде было уже и ви-фи отключал. А по крупному счету соплякам и без пандемии там делать нечего. И не надо про бабушек, которым они продукты покупают и домой носят. Сигареты они там покупают с пивным пойлом. Отлавливать и
штрафовать нещадно.База данных пустует
12345
2020-12-14 20:46:37
а кто будет контролировать соблюдение этих ограничений???
Leopol'd
2020-12-14 20:42:38
Сказочный... генерал!
Гость
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