Глава Карелии запретил детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей

Артур Парфенчиков ввел новое ограничение в связи с эпидситуацией по коронавирусу в республике.

Дети до 16 лет могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых. Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики.

"Новое распоряжение главы Карелии призвано обеспечить вход и нахождение в торговых центрах посетителей в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей в период до 15 января. Документ вступает в силу со дня подписания – 14 декабря", - сообщается на сайте правительства.

Ранее Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников.