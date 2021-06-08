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Глава Карелии запретил разводить костры в лесах республики

Новости. Общество
09:12, 09 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении особого противопожарного режима на территории Карелии.

В связи с повышением пожарной опасности в лесах с 8 июня введен особый противопожарный режим на территории всей Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков, сообщили в Минприроды республики.

На период действия режима главы городских и сельских поселений районов организуют патрулирование традиционных мест отдыха, примыкающих к лесам и расположенных в лесопарковой зоне с привлечением сотрудников МВД, центральных лесничеств.

Центральные лесничества выставят аншлаги перед въездами в лес с информацией о введении особого противопожарного режима, будут патрулировать леса.


© forestforum.ru/Лесной форум Гринпис

Минприроды Карелии в зависимости от класса пожарной опасности обеспечит ежедневное авиапатрулирование.

Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима ждут штрафы: граждан – штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей;  должностных лиц – штраф от 20 до 40 тысяч рублей; юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

В Минприроды напоминают, если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом по бесплатным круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Ранее МЧС предупреждало о том, что в большинстве районов республики ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.

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Комментарии

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Изя
2021-06-09 09:18:54
Всё позапрещали и озёра и леса ))) Жить то как населению дальше , так и в народ можно превратится ))) :)
Гость
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