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Глава Карелии запретил въезд в республику детских групп из других регионов

Новости. Общество
08:45, 11 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
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Артур Парфенчиков ввел запрет на въезд в Карелию групп детей из других регионов в целях противодействия распространению коронавируса.

Об этом Парфенчиков сообщил у себя в соцсети. 

"Что касается летней оздоровительной кампании, то мы вводим запрет на въезд организованных групп детей для отдыха и оздоровления из других регионов. При этом делаем исключение: запрет не относится к детям, проживающим в Арктической зоне нашей страны. Детские лагеря палаточного типа в этом году работать не будут. Такие решения мы приняли в связи с постановлением Роспотребнадзора", - заявил губернатор, сославшись на подписанное им распоряжение.

Изменения произойдут также в работе дежурных групп в детсадах, отметил Парфенчиков

"Посещать дежурные группы в детских садах теперь могут дети, выезжавшие за пределы своего города или района, а также контактировавшие с людьми, которые приехали из других населенных пунктов республики", - заключил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона до 1 января 2021 года. Исключение сделано лишь для жителей Арктической зоны. Также на фоне пандемии коронавируса введен запрет на массовые мероприятия во всех учреждениях для несовершеннолетних: лагерях, школах, детских садах, кружках и т.д. Лагерям запретили организовывать для детей отдых в палатках. Сотрудники детских домов и интернатов не смогут пускать на свою территорию посторонних.

Ранее Парфенчиков рекомендовал горожанам повременить с семейными встречами.

 

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