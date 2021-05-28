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Глава Карелии запретил вырубать лес у Риеккалансаари в Приладожье

Новости. Общество
15:14, 29 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан

По поручению главы Карелии приостановлено действие разрешения на рубку лесов вблизи острова Риеккалансаари.

Соответствующий приказ подписал сегодня исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов, сообщается на сайте правительства региона.

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27.05.2021 16:02

Проверить законность планируемых вырубок арендатором ООО «Сортавальское ЛПХ» крупнейшего острова Ладожского озера попросили главу республики жители Сортавальского района. В кварталах 42,43,49,50 Ладожского лесничества, на территории которых располагаются дачные участки местных жителей арендатор планировал провести выборочные рубки.

Соответствующая лесная декларация была подана арендатором в Сортавальское центральное лесничество и прошла согласование.

В ближайшее время руководство Минприроды Карелии, Сортавальского ЛПХ встретятся с представителями инициативной группы для того, чтобы найти компромисс в решении вопроса о планируемых вырубках.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске пересадят голубые ели, попавшие под вырубку из-за строительства новой дороги.

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