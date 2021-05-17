В Петрозаводске пересадят голубые ели, попавшие под вырубку из-за строительства новой дороги

Власти столицы Карелии пообещали сохранить 17 голубых елей, попавших в пятно застройки будущей улицы Куйбышева.

Во вторник, 18 мая, в Петрозаводске пересадят голубые ели, растущие вблизи отеля «Cоsmos». Часть земельного участка, ранее отведенного под гостиницу, изъята для реконструкции улицы Куйбышева, но 17 деревьев будут пересажены на Советскую улицу рядом с Управлением Росгвардии по Карелии, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что работы по продлению улицы Куйбышева начались в начале марта этого года. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу «Развития Республики Карелия на период до 2021 года». Его разработка началась в 2018 году. Проект прошел государственную экспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Карелия.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

Напомним, в марте жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев, где собираются строить новую автодорогу в продолжение улицы Куйбышева. В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной не выдавалось. Власти Петрозаводска пообещали, что границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся.