Власти Петрозаводска: Границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся

В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной, где построят новую дорогу, не выдавалось.

Напомним, судьба бульвара волнует жителей столицы Карелии в связи со строительством дороги до набережной Варкауса. Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева направила главе Петрозаводска Ирине Мирошник обращение с просьбой разъяснить, как один из старейших бульваров города оказался под угрозой уничтожения.

Как сообщили в администрации города, согласно проекту, не все деревья в зоне производства работ будут спиливаться, особенно на Левашовском бульваре. Границы бульвара, являющегося объектом местного значения, останутся прежними.

- Разрешение на снос зелёных насаждений на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной к настоящему времени администрацией не выдано. Предварительные обследования показали, что на Левашовском бульваре будет удалена одна аварийная рябина. Часть деревьев, на которые нанесены метки, попадет в зону производства строительных работ, однако их будут сохранять. Строительство дороги будет проходить при максимальном сохранении бульвара, - сказал председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

В мэрии напомнили, в начале марта начались работы по продлению улицы Куйбышева, которое было определено документами территориального планирования 1940-х годов. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу "Развития Республики Карелия на период до 2021 года". Его разработка началась ещё в 2018 году. Проект прошел госэкспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Карелии.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

Ранее депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.