Глава карельского казначейства заработала почти 5 млн рублей

Руководитель управления федерального Казначейства по Карелии Ольга Ковалева в 2017 году заработала 4 млн 973 тыс. 273 рубля 3 копейки.

Это следует из размещенной на сайте ведомства декларации о доходах за прошлый год.

В ее пользовании находится лишь квартира площадью 63,1 кв.м.