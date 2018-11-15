Глава Корпорации развития Карелии стал жертвой банковского сбоя

Юрий Савельев рассказал на своей странице в Фейсбуке, как при попытке снять деньги в банкомате, с его счета списали крупную сумму, но денег он не получил.

Выдержка из поста в Фейсбуке:

"На днях мне надо было срочно снять деньги. Никакого другого банкомата кроме МТС-Банка рядом не оказалось (карта другого банка). А сумму надо было снять крупную.

Далее события развивались в следующем порядке. Вставил карту. Банкомат долго думал (минуты три) и наконец предложил ввести пин-код. Я его ввел. Ввел сумму, которую надо было снять. Банкомат немного подумал, вернул мне карту и... перешёл в режим ожидания. Надеясь, что этот гад всё-таки одумается и выдаст мне деньги, я подождал ещё минут 7-10. Но деньги он мне так и собирался отдать".

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