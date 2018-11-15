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Новости. Экономика
16:35, 15 Ноября 2018
фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Корпорации развития Карелии стал жертвой банковского сбоя

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Юрий Савельев рассказал на своей странице в Фейсбуке, как при попытке снять деньги в банкомате, с его счета списали крупную сумму, но денег он не получил.

Выдержка из поста в Фейсбуке: 

"На днях мне надо было срочно снять деньги. Никакого другого банкомата кроме МТС-Банка рядом не оказалось (карта другого банка). А сумму надо было снять крупную.

Далее события развивались в следующем порядке. Вставил карту. Банкомат долго думал (минуты три) и наконец предложил ввести пин-код. Я его ввел. Ввел сумму, которую надо было снять. Банкомат немного подумал, вернул мне карту и... перешёл в режим ожидания. Надеясь, что этот гад всё-таки одумается и выдаст мне деньги, я подождал ещё минут 7-10. Но деньги он мне так и собирался отдать".

Далее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Судья
2018-11-15 16:57:46
Что-то я про такой банк впервые слышу.
елпидифор
2018-11-15 16:52:22
Он хотел многого: стать руководителем КарНЦ, заметной фигурой в правительстве, но даже с банкоматом не справился. Впрочем, и нынешняя первая дама в ученом мире Карелии умом не блещет...
Изя
2018-11-15 16:42:06
Так жертвой он и без сбоя давно стал и без банка .
кир
2018-11-15 17:06:28
Изя, такие сами сбой делают в стране.
Мизантроп
2018-11-15 16:41:08
В "Экономиксе" такой ситуевины разве не описано, чудак!
Гость
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