Глава Минэка Карелии навестил памятник Ленину в Сегеже

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев убедился, что неожиданно исчезнувший памятник Владимиру Ленину вернули на законное место.

Министр Олег Ермолаев во время визита в Сегежу посетил памятник Владимиру Ленину. Ранее местные жители были удивлены тем, что монумент неожиданно исчез. Как выяснилось, памятник вывозили для проведения реконструкции, после чего вернули на место.

«Еще недавно в Сегеже у жителей было волнение: куда делся Ленин? Выяснилось, что его увозили для ремота и окраски. Сегодня проверил, Ленин на месте», — написал глава Минэка в своем telegram-канале.

Олег Ермолаев также признался, что любит в командировках останавливаться у памятников Ленину и Пушкину.

Памятник Владимиру Ленину в Сегеже — местная достопримечательность. Вождь революции изображен рядом с мальчиком в будёновке. Сегежский памятник стал известен еще и благодаря странному внешнему виду. Лица героев композиции были искажены из-за того, что памятник подвергался атакам вандалов и, вероятно, утратил изначальные черты.