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В Карелии исчезнувший памятник Ленину вернули на место (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 29 Июля 2022
фото: администрация Сегежского муниципального района

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В Сегеже после восстановления возвращен на место памятник Владимиру Ленину, исчезновение которого взволновало общественность.

Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Сегеже был демонтирован для проведения реконструкции. В настоящее время объект вернули на место — на площадку рядом с гостиницей «Выг». Фото с места предоставлены «Столице на Онего» администрацией Сегежского района.

Ранее жители Сегежи обнаружили, что в центре города пропал памятник Владимиру Ленину и были удивлены. Местные власти сообщили, что монумент был взят на реконструкцию. Памятник обещали отреставрировать в рамках благоустройства сквера рядом с гостиницей «Выг». Помимо приведения в порядок монумента, там, в частности, планировалось установить скамейки и отремонтировать старинные вазоны из лепнины.

Памятник Владимиру Ленину — местная сегежская достопримечательность. Вождь революции изображен рядом с мальчиком в будёновке. Сегежский памятник стал известен еще и благодаря странному внешнему виду. Лица героев композиции были искажены из-за того, что памятник подвергался атакам вандалов и, вероятно, утратил изначальные черты. О судьбе сегежского Ленина ранее готовила текст «Столица на Онего».

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