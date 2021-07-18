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Глава Минэка Карелии опроверг мнение о недоверии местного населения к приезжим предпринимателям

Новости. Общество
15:19, 19 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев не видит оснований для предпринимателей из других регионов России опасаться недружелюбного отношения со стороны местного населения.

Об этом Ермолаев заявил в эфире youtube-канала Finversia — портала финансовой информации для инвесторов.

Он ответил на вопрос ведущего Игоря Мальцева, который поинтересовался, насколько справедливы опасения некоторых московских предпринимателей

«Я слышал мнение, что жители Карелии к „понаехали тут“ относятся с большой настороженностью», — сказал Мальцев.

Ермолаев с этим не согласился. «Они не понаехали. Они наши», — сказал министр.

Что он думает об отношении местного населения к приезжим предпринимателям, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2021-07-19 16:39:52
Дружелюбное отношение к предпринимателям...Хм..
Судя по тому, как они загибают цены - они хуже бандитов. Чуть что - навинчивают цены...
Причем, что свои, что приезжие... Опасаться должны и те и другие.
врунофф
2021-07-19 15:33:02
Самобытные привыкли к северным льготам. Работать ленятся, самобытностью гордятся целыми днями.
Гость
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