Глава Минэка Карелии опроверг мнение о недоверии местного населения к приезжим предпринимателям

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев не видит оснований для предпринимателей из других регионов России опасаться недружелюбного отношения со стороны местного населения.

Об этом Ермолаев заявил в эфире youtube-канала Finversia — портала финансовой информации для инвесторов.

Он ответил на вопрос ведущего Игоря Мальцева, который поинтересовался, насколько справедливы опасения некоторых московских предпринимателей

«Я слышал мнение, что жители Карелии к „понаехали тут“ относятся с большой настороженностью», — сказал Мальцев.

Ермолаев с этим не согласился. «Они не понаехали. Они наши», — сказал министр.

Что он думает об отношении местного населения к приезжим предпринимателям, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».