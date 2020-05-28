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Глава Минэка Карелии: Работы по созданию дата-центра в Надвоицах начнутся в этом году

Новости. Экономика
12:34, 29 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев рассказал о судьбе промплощадки в Надвоицах.

По словам министра, площадку в Надвоицах по-прежнему рассматривают как хороший ресурс для старта новых проектов в сфере экономики. Так, на площадках НАЗа компанией ДИСИЛЭБ планируется строительство дата-центра. Этот инвестиционный проект на 8 млрд рублей должен быть завершен в 2020 году.

"Бизнес всегда вкладывает инвестиции достаточно осторожно. К сожалению, по Надвоицам возникают инфраструктурные вопросы, которые решаются не так быстро, как нам хотелось бы. Например, обеспечение предприятия электричеством. Дата-центры – это энергоемкие предприятия. Для компании ДИСИЛЭБ потребовалось около 25 мегаватт. При нашем содействии этот вопрос окончательно был решен в минувшем марте. Только после этого инвестор принял решение по срокам реализации проекта. Думаю, что в этом году работы по созданию дата-центра начнутся", - сказал глава Минэка Олег Ермолаев.

По словам Ермолаева, компания "КЮ Дата центр" уже поставила свой объект на промплощадке в Надвоицах и планирует там развиваться.

"Сегодня мы ведем переговоры с несколькими инвесторами по созданию дата-центров. На мой взгляд, это очень перспективное направление для нашего региона. Мы находимся рядом с границей Евросоюза и, как отмечают специалисты, скорость сигнала для хранения, передачи каких-то данных у нас гораздо выше, чем в других регионах России. Кроме того, часть наших районов находится в Арктической зоне, и вопросы охлаждения оборудования решаются проще. Плюс у нас хорошие меры поддержки инвесторов", - отметил министр.

Подробнее об инвестиционных планах Карелии читайте в интервью с Олегом Ермолаевым.

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Комментарии

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German
2020-05-29 14:02:40
Да , печально , кругом одно ворьё и тупость .
zanoza
2020-05-29 13:52:52
" на площадках НАЗа компанией ДИСИЛЭБ планируется строительство дата-центра. Этот инвестиционный проект на 8 млрд рублей должен быть завершен в 2020 году".
Очередное "освоение" бюджетных средств через инвестора, не имеющего собственных активов и средств для того чтобы потянуть этот инвестиционный проект. По данным финансовой отчётности ООО "ДИСИЛЭБ" за 2018 год его убыток составляет 2 млн. рублей, уставный капитал составляет 30 тысяч рублей, заёмные средства 2 млн. 519 тыс. рублей, основные средства 83 тысячи рублей. СПРАШИВАЕТСЯ, КАК ТАКАЯ НИЩАЯ КОМПАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИНВЕСТОРОМ ПРОЕКТА В 8 МЛРД. РУБЛЕЙ? Поясните нам всем господин Ермолаев как эта ооошка вообще попала в инвесторы? Сам посёлок Надвоицы на глазах разваливается и превращается в призрак, в развитие этого посёлка ни копеечки ни вкладывается, зато идея с дата-центр на убогой промплощадке, а точнее просто в поле, потому как назвать это место по другому нельзя, уже второй год на языке у регионального правительства. Наверное всё дело в цифре 8 млрд. рублей , под эту вкусную цифру всё это и затевается , потом снова нам скажут, что "а деньги куда-то делись", ДИСИЛЭБ банкрот. Схема эта уже давно отработана!
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