Глава Минэка Карелии: Работы по созданию дата-центра в Надвоицах начнутся в этом году

Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев рассказал о судьбе промплощадки в Надвоицах.

По словам министра, площадку в Надвоицах по-прежнему рассматривают как хороший ресурс для старта новых проектов в сфере экономики. Так, на площадках НАЗа компанией ДИСИЛЭБ планируется строительство дата-центра. Этот инвестиционный проект на 8 млрд рублей должен быть завершен в 2020 году.

"Бизнес всегда вкладывает инвестиции достаточно осторожно. К сожалению, по Надвоицам возникают инфраструктурные вопросы, которые решаются не так быстро, как нам хотелось бы. Например, обеспечение предприятия электричеством. Дата-центры – это энергоемкие предприятия. Для компании ДИСИЛЭБ потребовалось около 25 мегаватт. При нашем содействии этот вопрос окончательно был решен в минувшем марте. Только после этого инвестор принял решение по срокам реализации проекта. Думаю, что в этом году работы по созданию дата-центра начнутся", - сказал глава Минэка Олег Ермолаев.

По словам Ермолаева, компания "КЮ Дата центр" уже поставила свой объект на промплощадке в Надвоицах и планирует там развиваться.

"Сегодня мы ведем переговоры с несколькими инвесторами по созданию дата-центров. На мой взгляд, это очень перспективное направление для нашего региона. Мы находимся рядом с границей Евросоюза и, как отмечают специалисты, скорость сигнала для хранения, передачи каких-то данных у нас гораздо выше, чем в других регионах России. Кроме того, часть наших районов находится в Арктической зоне, и вопросы охлаждения оборудования решаются проще. Плюс у нас хорошие меры поддержки инвесторов", - отметил министр.

Подробнее об инвестиционных планах Карелии читайте в интервью с Олегом Ермолаевым.