Глава Минэкономразвития РФ положительно оценил эффективность реализации мер поддержки экономики на Северо-Западе

В Карелии отмечается рост по основным показателям социально-экономического развития.

Об этом доложил Глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, которое провел Министр экономического развития России Максим Решетников.

Сегодня в Карелии Министр экономического развития России Максим Решетников провел совещание по поддержке экономики в Северо-Западном федеральном округе. В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в СЗФО Ольга Атюкова, а также представители регионов округа.

Оценивая в целом ситуацию в экономике России, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что она складывается лучше, чем ожидалось весной.

— Удалось поддержать экономическую активность, сдержать рост цен, не допустить дестабилизации финансовой системы и резкого сжатия экономики, — подчеркнул М. Решетников.

По словам министра, такая динамика стала возможна, в том числе благодаря реализации плана первоочередных действий как на федеральном, так и на региональном уровне.

Ситуация в экономике Северо-Запада стабильная и контролируемая. Об этом заявила заместитель полномочного представителя Президента России в СЗФО Ольга Атюкова.

— Меры со стороны Правительства России по обеспечению социально-экономической стабильности принимаются во всех регионах. Благодаря этому в развитии промышленности удалось сохранить позитивные тенденции. По итогам января–июля индекс промышленного производства по Северо-Западу составил 101,7%. «За 7 месяцев в регионах наблюдается рост консолидированных бюджетов и собственных доходов», —сообщила Ольга Артюкова.

В Карелии также отмечается положительная динамика по основным показателям социально-экономического развития.

— В республике сохраняется рост инвестиций, в первом полугодии он составил почти 20%. В республике увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции, возросли поступления в консолидированный бюджет. Общая безработица снизилась до 5,8%. Это максимально низкий показатель за последние 15 лет, — доложил Глава республики Артур Парфенчиков.

Карелия активно реализует инструменты поддержки экономики, действующие на федеральном уровне. Наглядный пример — создание технопарков в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— В Петрозаводске работает промышленный парк «Южная промзона». В прошлом году республика приступила к строительству технопарка «Карельские продукты». В рамках политики импортозамещения идет проектирование промышленного технопарка «Онежский» в Кондопоге, на котором будут производиться различные виды упаковочной продукции. Она заменит бренды, ушедшие с российского рынка, — рассказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также подчеркнул, что в новых условиях работы многие системообразующие предприятия региона не просто сохранили объемы производства, но и имеют серьезные планы по его расширению. Кроме того, в рамках развития инфраструктуры в республике будет реализовано 13 инвестпроектов. Их общая сумма составит почти 4 млрд рублей.