Глава Минимущества усилил опасения Олонецкого молокозавода по поводу арендной платы

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин допускает переоценку размера арендной платы за помещения Олонецкого молочного комбината, принадлежащего бизнесмену Василию Попову.

"Может быть я не прав, может быть мне бизнесмены подскажут, но, на мой взгляд, 400 тысяч в месяц это не сильно большая плата за целый комплекс. Я не знаю, может быть это большая плата, но давайте по этому поводу дискутировать, давайте проведем оценку, которую требует от нас законодательство при заключении нового договора. Выберем оценщика на конкурсных условиях и будем дальше говорить, заключим нормальный договор", – сказал Щебекин.

При этом он не отрицает возможности приватизации помещений комбината в будущем. Преимущественное право в этом случае будет иметь нынешний арендатор – собственник предприятия.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".