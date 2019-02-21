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Новости. Экономика
13:55, 21 Февраля 2019
фото: АО "Олонецкий молочный комбинат"

Глава Минимущества усилил опасения Олонецкого молокозавода по поводу арендной платы

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Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин допускает переоценку размера арендной платы за помещения Олонецкого молочного комбината, принадлежащего бизнесмену Василию Попову.

"Может быть я не прав, может быть мне бизнесмены подскажут, но, на мой взгляд, 400 тысяч в месяц это не сильно большая плата за целый комплекс. Я не знаю, может быть это большая плата, но давайте по этому поводу дискутировать, давайте проведем оценку, которую требует от нас законодательство при заключении нового договора. Выберем оценщика на конкурсных условиях и будем дальше говорить, заключим нормальный договор", – сказал Щебекин.

При этом он не отрицает возможности приватизации помещений комбината в будущем. Преимущественное право в этом случае будет иметь нынешний арендатор – собственник предприятия.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Американец
2019-02-21 14:55:08
яблочников будут уничтожать их же оружием. Теперь они сами ощутят всю прелесть от реформ Явлинского-Гайдара-Чубайса, которую они так активно проводили в святые 90-е, от которой страна почти что исчезла. За что боролись, на то и напоролись.
400 000 руб за весь завод это копейки. Не могут конкурировать , их проблема, "невидимая рука рынка сама все отрегулирует". Ну что, Вася, помог тебе Гайдар-Чубайс-Явлинский?! Ах-ха...
помойное вЕдро
2019-02-21 14:33:22
Пусть банкротится этот молокозавод, мне не жалко.
Не хожу в их Олонию после того, как отравился продукцией.
тетка
2019-02-21 14:30:16
Оставьте в покое комбинат. Куда ваши руки дотягиваются, там крах. Единственный комбинат, чью продукцию можно употреблять не опасаясь за здоровье. И цены вполне нормальные. Это как раз вас и бесит.
Земляу
2019-02-21 14:00:24
Этим приезжим " приставам " всё по барабану , ничего святого у них нет . Лишь бы карманы набить , да указиловку сверху исполнить . Остальное всё демагогия .
Гость
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