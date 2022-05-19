Глава Минобразования Карелии рассказал об угрозах минирования в школах Петрозаводска

После сообщениях о заложенных бомбах в двух петрозаводских школах меры безопасности усилены во всех учреждениях Карелии.

Напомним, сегодня, 20 мая, сразу две школы столицы Карелии получили сообщения о заложенных бомбах. Ученики вместе с педагогами были эвакуированы из школ № 46 на Древлянке и школы № 48 на Перевалке. В это время в образовательных учреждениях девятиклассники сдавали экзамен по английскому языку.

«Сегодня в несколько образовательных организаций Петрозаводска поступили угрозы о минировании. В настоящее время дети эвакуированы, правоохранительные органы ведут проверку зданий», — написал министр образования республики Роман Голубев на своей страннице в соцсети.

По словам главы Минобразования Карелии, меры безопасности усилены во всех учреждениях региона.

«Руководство организаций во взаимодействии с правоохранительными органами четко следует всем инструкциям и обеспечивает безопасность детей и сотрудников, — сообщил Роман Голубев. — Взяли эту ситуацию на особый контроль, держим постоянную связь с учреждениями и оказываем всю необходимую помощь».