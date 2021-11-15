Глава Минобразования Карелии расскажет, как родители будут попадать в детские сады с 1 декабря

Министр образования республики Роман Голубев проведет прямую линию в соцсети.

В понедельник, 29 ноября, в сообществе Минобразования в социальной сети «ВКонтакте» пройдет онлайн-трансляция, на которой родители смогут напрямую задать вопрос Роману Голубеву.

Прямая линия будет посвящена работе образовательных организаций в Карелии с 1 декабря, когда начнут действовать дополнительные противоэпидемиологические меры.

Начало трансляции в 17.30.

Напомним, согласно распоряжению главы региона, доступ в детские сады будут иметь только родители с QR-кодом, справкой о вакцинации или перенесенном заболевании либо с действующим отрицательным ПЦР-тестом.