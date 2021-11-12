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В Карелии детские сады должны до 1 декабря утвердить порядок приема детей

Новости. Общество
18:20, 12 Ноября 2021
фото: © fakt-tv.ru

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Согласно распоряжению Главы региона, доступ в детские сады будут иметь только родители с QR-кодом, справкой о вакцинации или перенесенном заболевании либо с действующим отрицательным ПЦР-тестом.

Как сообщили в правительстве РК, в соответствии с распоряжением Главы Карелии с начала декабря посещать дошкольные учреждения совершеннолетним жителям региона можно будет только после предъявления QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 3 дня.

В Карелии все дошкольники продолжат посещать детские сады независимо от наличия у родителей QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 3 дня. Это же касается тех детей, у родителей которых есть медотвод от прививки.

Родители, у которых есть один из этих трёх документов, будут проходить в дошкольные организации в прежнем режиме. В случае, когда у родителей или законных представителей нет указанных документов, то каждая образовательная организация к 1 декабря определит порядок взаимодействия с ними и приема детей. При этом будет учтено количество таких родителей.

Отметим, что всю подробную информацию о режиме приёма детей в конкретном детском саду необходимо уточнять непосредственно у администрации учреждения. Сейчас руководство этих организаций оценивает ситуацию, после чего примет окончательное решение, в том числе и о взаимодействии с теми родителями, которые не имеют QR-кодов, справок или ПЦР-теста.

Напомним, ранее Президент России наделил глав регионов полномочиями самостоятельно определять ограничительные меры в условиях текущей эпидобстановки в каждом конкретном регионе. В Карелии документом, регулирующим это вопрос является распоряжение Главы Республики Карелия № 127-р от 12 марта 2020 года. С актуальной редакцией можно ознакомиться на Официальном портале Правительства республики по ссылке: https://gov.karelia.ru/coronaviridae/5560/.

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