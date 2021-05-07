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Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин предстал перед судом Улан-Удэ по делу 10-летней давности в Бурятии

Новости. Политика
09:00, 08 Мая 2021
фото: © Минприроды Карелии
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В суде, как и во время следствия, заместитель премьер-министра правительства Карелии, глава Минприроды республики Алексей Щепин не признал свою вину.

С 13 апреля Октябрьский районный суд столицы Республики Бурятия — Улан-Удэ рассматривает уголовное дело главы Минприроды Карелии и бывшего руководителя Агентства лесного хозяйства Бурятии Алексея Щепина, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, по данным следствия, «24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме. Как считает следствие, Щепин, «зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка».

Сам Алексей Щепин в интервью «Столице на Онего» сообщил, что во время предоставления названного участка в аренду водоохранная зона Байкала не была установлена и законодательная база по недропользованию в этом районе не была урегулирована.

В минувший четверг, 6 мая, журналист «Столицы на Онего» позвонила Алексею Щепину и узнала, что он вышел в отпуск до конца мая и сейчас находится в Улан-Удэ, где вместе со своим адвокатом из Москвы участвует в судебных заседаниях, которые проходят каждую неделю.

Как рассказал Алексей Щепин, в суде, как и во время предварительного следствия, он не признал свою вину. Отметим, что Щепин не стал отвечать на наш вопрос: кому и с какой целью потребовалось поднять эту лесную историю почти 11-летней давности и передать уголовное дело в суд.

Наши источники в лесных кругах Карелии предполагают, что это могло потребоваться желающим занять должность Алексея Щепина в Карелии.

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Комментарии

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User
2021-05-08 10:48:58
Другие буряты тоже в отпуск в Улан-Уде отправятся?
Вася
2021-05-08 10:42:34
Завидуют, я считаю.
Njkdez
2021-05-08 10:37:56
Изя, +100500!
Изя
2021-05-08 10:21:46
Надо колоть с пристрастием )))) :)
Njkdez
2021-05-08 10:14:09
Чем то БОНД*арчука напоминает, тот же стиль, идти в несознанку.
наташка
2021-05-08 09:07:03
На строгий режим
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