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Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин сегодня предстанет перед судом по бурятскому делу 10-летней давности

Новости. Криминал
07:15, 06 Апреля 2021
фото: © Минприроды Карелии
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Следком Бурятии обвиняет бывшего руководителя Агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Алексея Щепина в превышении должностных полномочий.

Первое заседание по уголовному делу Алексея Щепина, возглавляющего в настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Карелии, запланировано на 6 апреля. Оно пройдет в Октябрьском районном суде столицы Бурятии в Улан-Удэ в 9.30 по местному времени.

Напомним, что следственные органы Бурятии, где до 2015 года Алексей Щепин работал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняют его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, "24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

Как считает следствие, Щепин, "зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка".

Сам Щепин виновным себя не считает и сказал, что будет доказывать свою невиновность в суде.

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Комментарии

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Никита
2021-04-06 10:16:13
Сколько ещё таких в региональном правительстве арестуют , посадят. накажут пока не известно . но думаю . человек пять вполне заслуживают такой участи .
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