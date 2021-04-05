Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин сегодня предстанет перед судом по бурятскому делу 10-летней давности

Следком Бурятии обвиняет бывшего руководителя Агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Алексея Щепина в превышении должностных полномочий.

Первое заседание по уголовному делу Алексея Щепина, возглавляющего в настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Карелии, запланировано на 6 апреля. Оно пройдет в Октябрьском районном суде столицы Бурятии в Улан-Удэ в 9.30 по местному времени.

Напомним, что следственные органы Бурятии, где до 2015 года Алексей Щепин работал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняют его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, "24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

Как считает следствие, Щепин, "зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка".

Сам Щепин виновным себя не считает и сказал, что будет доказывать свою невиновность в суде.