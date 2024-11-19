Глава Минприроды Карелии: «Пакетный сбор мусора в Костомукше сохранится»

Янина Свидская признала, что понимает людей, привыкших жить в чистом городе.

Глава Минприроды Карелии сообщила о сохранении в Костомукше пакетного сбора мусора. Об этом Янина Свидская заявила на встрече с жителями города горняков, где обсуждался вопрос сбора ТКО.

«Я понимаю жителей, проживающих в городе, где практически нет ни одной контейнерной площадки, понимаю их желание сохранить прежнюю систему. Если в городе чисто, то надо сделать максимум, чтобы это сохранить», — сказала глава Минприроды.

Как отметила Янина Свидская, в министерстве создана рабочая группа по вопросам ТКО в Костомукше. Актуальная задача на данный момент, которую предстоит решить — вопрос по вывозу крупногабаритного мусора и сортировке отходов.

Напомним, ранее Карельский экологический оператор настаивал на организации контейнерного сбора мусора. Однако жители Костомукши не согласились с подобным предложением, опасаясь, что город окажется захламлен. В результате была организована встреча горожан и представителей региональной власти.