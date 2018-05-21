Глава Минприроды предложил финансировать экологию на средства населения

Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагает для решения экологических проблем привлекать средства населения и не рассчитывать на нефтегазовые доходы, сообщает "Интерфакс".

"Если мы хотим опираться на прогнозные цены барреля энергоносителей, которые мы продаем, это очень большая ошибка. Если мы планируем оттуда черпать эти деньги, это значит, что мы с вами в период роста стоимости нефти сложим карту боевых действий, (...) напишем дорожные карты - и пойдем в надежде на то, что будет рост нефтегазовых доходов. От нас (цены на нефть - ИФ) не зависят. Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно, и будет стоимость $40, и $30 и даже хуже. Значит, будут недоделанные дорожные карты для решения наших проблем",- сказал он на конференции "Единой России" "Направление 2026".

"Ресурсы для реализации этого - внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения - это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: В виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги",- уточнил новый министр.

Впрочем, Кобылкин отметил, что пока не имеет необходимого опыта работы на должности министра.

"Я еще буду говорить, как губернатор, потому что сердце губернаторское еще бьется в груди. В кресле министра я еще не сидел",- сказал он.