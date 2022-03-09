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Глава Минсельхоза Карелии: «Нужно запасаться красными перцами и огурцами»

Новости. Общество
16:33, 16 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов не видит оснований для ажиотажного спроса на сахар.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов объяснил нехватку сахара в магазинах повышенным потребительским спросом. По словам Лабинова, ажиотажный спрос приводит к картинке пустых полок.

Выступая 16 марта перед журналистами, министр заметил, что не видит оснований запасаться сахаром. Его в республике достаточно, но покупатели закупаются им впрок, и магазины не успевают пополнять прилавки.

Как отметил Владимир Лабинов, запасаться нужно теми продуктами, по которым есть риски ценового роста. «Если говорить от рисках, нужно запасаться красными перцами и огурцами», — сказал министр.

Вместе с тем, глава карельского Минсельхоза напомнил, что все продукты имеют срок годности, а у сахара его практически нет.

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