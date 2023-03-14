Глава Минсельхоза Карелии стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 10 млн рублей

Задержан министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в МВД республики.

Оперативная разработка в отношении Лабинова велась Управлением ЭБиПК МВД по Республике Карелия при поддержке ГУЭБиПК МВД России.

Сегодня,15 марта, в центре Петрозаводска сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия и регионального ФСБ при силовой поддержке спецподразделения ФСБ провели операцию по задержанию подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Преступление инкриминируется члену правительства региона – заместителю премьер-министра правительства Карелии – министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову.

Задержание связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках Национального проекта в качестве субсидий на реализацию государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также развитие сельского хозяйства.

Предварительно установлено, что незаконное денежное вознаграждение предназначалась за лоббирование интересов бизнесмена при распределении грантов. Сумма полученной взятки, фигурирующей в уголовном деле, превышает 10 миллионов рублей.

Кроме того, установлен посредник в передаче денежных средств. Он также задержан сегодня утром в северной столице.

Помимо Петрозаводска и Санкт-Петербурга, обыски прошли в Москве. Поддержку карельским правоохранителям оказывали сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ОМОН «Зубр» ЦСН СР Росгвардии.

В настоящее время следователями СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов по подозрению в получении взятки. В связи с чем глава Карелии Артур Парфенчиков дал комментарий, выразив сожаление и сказав, что для республики будет большой потерей, если вице-премьеру правительства Лабинову предъявят обвинение в противоправных действиях.